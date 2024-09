Le aree dimenticate Ci sono pochi posti e troppo abbandono | vita dura per i cani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempi duri per gli amici a quattro zampe che vivono in città. E’ difficile, per loro, trovare un luogo decente, e sicuro, nel quale scorrazzare un pò all’aria aperta e in mezzo al verde. Già, perché leperche si trovano nei vari quartieri cittadini versano tutte, alcune più e altre meno, in un pessimo stato. Una situazione, questa, che è stata sottoposta all’attenzione del sindaco da numerosi ascolani, soprattutto in occasione degli incontri che lo stesso Marco Fioravanti tiene settimanalmente con la popolazione. A quanto pare, il primo cittadino ha subito preso a cuore il problema anche perché effettivamente basta farsi un giro nelledi sgambamento per accorgersi di quanto degrado le caratterizzi. A cominciare, ad esempio, dal parchetto di Monticelli.