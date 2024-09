Il ritorno degli ultras

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 27 settembre 2024) Niente calcio a Marassi. Porte chiuse per tutti perché, come ha spiegato Paolo Cortis responsabile dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, serviva un segnale dopo la guerriglia di Marassi. Che era annunciata, prevista e prevedibile visto che nasceva da precedenti storie tese tra glidi Genoa e Sampdoria: striscioni rubati, aggressioni e una sede devastata. Tutto noto eppure il copione è andato in scena lo stesso provocando 36 feriti tra le forze dell’ordine e la decisione di dare il segnale forte e chiudere le porte di Marassi a lungo. Per tutti, compresi abbonati e tifosi semplici totalmente estranei a quanto accaduto. Non ci sarà cornice di pubblico per Genoa-Juventus e Sampdoria-Juve Stabia con ulteriori limitazioni a cascata.