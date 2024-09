Il nuovo Santa Chiara Si apre la partita per la trasformazione del vecchio ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Pisa, 27 settembre 2024 – “Insieme a Careggi, ilsarà l’più importante dell’Italia centrale”. Così ha dito ieri il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, durante il sopralluogo al cantiere del. Un bilancio dei lavori svolto insieme alla direttrice generale dell’Aoup, Silvia Briani, al rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, e a Filippo Terzaghi, responsabile unico del progetto. Non solo foto di rito e caschetti di sicurezza: la parte più cruciale della giornata è stata la riunione serale, in cui è stata affrontata la questione del trasferimento e della vendita degli edifici del, definiti da Giani “la fase più delicata” del progetto. Le risorse per completare l’opera dovranno infatti arrivare proprio dalla vendita degli immobili storici nel cuore di Pisa.