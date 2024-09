Cos’è l’effetto Fujiwara e perché in queste ore preoccupa la Florida?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 27 settembre 2024)è un fenomeno che si verifica quando due cicloni tropicali si avvicinano e ruotano l’uno attorno all’altro. In sostanza i centri di bassa pressione dei due sistemi si intrecciano e si fondono in un unico sistema ciclonico. Questo non vuol dire che la potenza dei due cicloni si sommi. Anzi, quando si parla appunto di cicloni, il sistema più debole indebolisce l’altro. Eppure, quandoè frutto dell’interazione tra un uragano e un’area di bassa pressione già presente, gli esiti possono essere molto diversi, imprevedibili e nefasti. Proprio per questo motivo,stando gli esperti meteorologi. Il riferimento è all’azione dell’uragano Helene che si sta abbattendo inore sulla. Classificato con una categoria 4, è stato definito dal Centro Nazionale Uragani come estremamente pericoloso.