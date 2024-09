Ciclismo assegnati i Mondiali 2029 e 2030 | ci sarà poi il ritorno in Italia?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) A Zurigo (Svizzera) si sta per entrare nel fine settimana conclusivo deidi: sabato 28 settembre andrà in scena la prova in linea femminile, mentre domenica si disputerà la gara regina (la prova in linea elite maschile). L’Unione Ciclistica Internazionale ha assegnato l’organizzazione delle edizioni dele del: tra cinque anni si correrà in Danimarca (non è stata comunicata la città che ospiterà l’evento, ma da tempo si vocifera della capitale Copenhagen), mentre la stagione successiva si correrà a Bruxelles (si festeggeranno i 200 anni dell’indipendenza del Belgio). Erano già statida tempo i prossimi appuntamenti iridati: nel 2025 in Rwanda (a Kigali), nel 2026 in Canada (a Montreal), nel 2027 in Francia (in Alta Savoia), nel 2028 negli Emirati Arabi Uniti (ad Abu Dhabi).