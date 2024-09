Carrarese-Reggiana | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre stanno vivendo un momento delicato ed hanno bisogno di punti per allontanare lo spettro di una crisi.si giocherà sabato 28 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono reduci da tre sconfitte consecutive contro Spezia, Sassuolo e Catanzaro. La squadra di Calabro per salvarsi devono riordinare le cose e trovare quanto prima la vittoria per evitare l’ultimo posto in classifica. Sembra essere svanita la carica iniziale degli emiliani che nelle prime tre giornate avevano battuto Brescia e Sampdoria e pareggiato con il Mantova sfiorando l’alta classifica.