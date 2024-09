Caprile due errori gravi in una partita e mezza Sempre graziato dall’arbitro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2024), duein una. Non è cominciata benissimo l’avventura di Eliatra i pali del Napoli. Il veronese di Fuorigrotta, 23 anni, è stato catapultato in campo sabato scorso allo Juventus Stadium per l’infortunio di Meret. Il portiere friulano ne avrà per qualche settimana e quindi il Napoli dovrà affidarsi a lui. In città parlano molto bene di, persino in maniera esagerata come spesso capita da queste parti. È certamente bravo (non per quello che abbiamo visto a Napoli ma per quel che ha fatto a Empoli) e altrettanto certamente ha risentito dell’emozioni in queste due prime apparizioni.si è reso protagonista di due: uno contro la Juventus e uno ieri sera in Coppa Italia contro il Palermo. A Torino ha raccolto con le mani il tocco arretrato di Olivera in area di rigore.