Calciomercato piaceva al Napoli in estate | ha appena subito un gravissimo infortunio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bruttissima notizia per il difensore del club di Serie A, l’, inilsi era interessato al suo acquisto. Dopo la roboante vittoria per 5-0 contro il Palermo, in casaè già tempo di pensare al futuro, nello specifico il prossimo impegno di campionato contro il Monza di domenica sera allo stadio Maradona. Ma futuro nell’ambito calcistico vuol dire anche. Ini partenopei avevano inseguito vari calciatori, ma non tutte le idee si sono concretizzate in acquisti. Tra i giocatori che interessavano al d.s. azzurro Giovanni Manna c’era anche un difensore che quest’anno ha iniziato a giocare in Serie A. Si tratta di Alessandro Circati, centrale del Parma. Parma, rottura del crociato per Alessandro Circati Per il difensore italo-australiano classe 2003 ci sono, però, bruttissime notizie.