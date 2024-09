Calcio Dilettanti | derby in programma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Pisa 27 settembre 2024 – Quarta giornata del girone di andata nel campionato di Eccellenza toscana (in campo alle ore 15). Il Fratres Perignano cerca il riscatto dopo la sconfitta interna contro il Certaldo in trasferta a Castelnuovo Garfagnana: impegno non semplice per la squadra rossoblù con non pochi problemi di formazione ed un avversario che sta bene, protagonista di un ottimo inizio di campionato. Gioca in casa la Cuoiopelli, al ‘masini’ di Santa Croce arrivano gli ospiti del Pontebuggianese. La Cuoio cerca il successo per mettere punti salvezza nella sua deficitaria classifica. Big-match per il Cenaia di mister Sena atteso a Camaiore per una sfida che promette spettacolo. I Mobilieri Ponsacco sono attesi al ‘Pedonese’ di Marina di Pietrasanta dal Real Forte Querceta: le due compagini si ritrovano dopo la retrocessione della passata stagione dalla serie D.