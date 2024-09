Baseball Frank a 40 anni smette Oro olimpico ad Atene La favola del cubano Montieth | Athletics salvi posso ritirarmi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Due storie che vanno di pari passo e che solo il mondo del batti e corri è in grado di regalare. GliBologna si sono salvati – per farlo servivano due vittorie nelle ultime gare con il Godo – nel migliore dei modi. E se si sono salvati lo devono a una leggenda prossima ai quarant’. Il glorioso impianto del Pilastro, nelle ultime stagioni, ha ospitato i lanci diAndryHerrera, originario di Palma Soriano (Cuba) dove è nato l’11 gennaio 1985. Non uno qualunque,, perché a Cuba ilpiù che uno sport è una religione. E di questa religione,è uno degli interpreti principali, perché ha vinto l’oroad, nel 2004. Con l’oro sono arrivati il campionato del mondo di Rotterdam del 2005, il titolo intercontinentale a Taichung del 2006 e i giochi centroamericani e caraibici sempre nel 2006.