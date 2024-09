Storie di ieri | Ce n’è di cose da dire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) In occasione della chiusura del progetto Memore Oggi, iniziativa realizzata grazie al bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire - 2024", promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato vogliamo siano arrivatii all’evento conclusivo che si svolgerà domenica alle 16 alla casa di riposo. Il programma del pomeriggio inizierà alle 16 con restituzione finale del laboratorio di teatro e narrazione che Tra i Binari, insieme all’associazione Amici del Campana, ha creato con le persone anziane residenti nella struttura. Un incontro per riprendere un’antica pratica, quella di ascoltare ledi una comunità attraverso il racconto delle persone più "anziane.