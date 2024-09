Spaccio a Barletta arrestate una trentina di persone

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 26 settembre 2024) AGI - Sono unale(19 in carcere e 13 ai domiciliari) e due quelle denunciate a piede libero dalla polizia di Stato di-Andria-Trani tutte accusate, a vario titolo, di estorsione e detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Secondo quanto accertato durante l'indagine, coordinata dalla procura di Trani, ci sarebbe stata una fiorente attività dinella città di, che era stata suddivisa in quattro aree principali, in ciascuna delle quali veniva venduta prevalentemente una tipologia di sostanza. Nella zona del centro cocaina ed eroina, nei pressi dello stadio "Puttilli" hashish, nell'area di palazzo Salso cocaina, mentre in zona Calo' marijuana. La droga, dopo "l'ordine", veniva consegnata in un luogo prestabilito o direttamente presso il domicilio dell'acquirente, come un vero e proprio servizio di delivery.