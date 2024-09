Siamo esasperati come hanno ridotto Trento | migranti la furia della signora Paola contro la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Caos immigrati, uno dei temi trattati a Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano. Ogni mercoledì in prima serata su Rete4. Interviene sul pulpito una commerciante di, la, esasperata per l'ennesimo tentativo di furto subito: “, dall'isola felice qual eraalla città dubbiosa incerta e insicura che è diventata in pochi anni. Delinquenti in giro per la città, liberi e senza fissa dimora, senza nulla, però liberi di commettere numerosi furti, rapine a mano armata". "Niente di tutto ciò punito, liberi - prosegue -. Iocittadina italiana non voglio essere limitata nella mia libertà,commerciante voglio lavorare tranquillamente e sono obbligata a tutelare sia dipendenti sia clienti che si affidano a me emadre non voglio una città così insicura, così sottomessa per i miei figli.