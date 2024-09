Shawn Spears | Le mie responsabilità in WWE vanno oltre ciò che si vede in TV

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha lasciato AEW l’anno scorso e ha sorpreso i fan facendo un’apparizione inaspettata a NXT all’inizio di quest’anno. Da allora, è diventato una presenza regolare nel roster NXT e ha ora confermato di avere anche un ruolo dietro le quinte della WWE.ha fatto il suo ritorno a NXT durante l’episodio del 27 febbraio di NXT e nei mesi successivi è stato protagonista di storyline importanti, in particolare puntando al titolo.e il suo nuovo ruolo dietro le quinte della WWE Durante un’intervista con Chris Van Vliet,ha confermato di avere anche un ruolo dietro le quinte in WWE,alle sue apparizioni a NXT. Ha detto che il suo lavoro vaciò che i fan vedono in TV.