Palmaroli presenta il libro a Ostia ci sarà anche Meloni? Le pillole del giorno

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Gira voce che ciGiorgia, la sera del prossimo lunedì 30 settembre, al Teatro del Lido di. A calamitare l’attenzione della presidente del Consiglio è Federico, ideatore del fenomeno social Le più belle frasi di Osho, baluardo della satira di destra e caroa Bruno Vespa che alla fine della sua trasmissione Porta a porta (quando ormai sono le due di notte) ospita le sue battute.presenterà l’ultimoEr pugno se fa co la destra o co la sinistra?. Il progetto è ideato dall’associazione culturale Valdrada, ed è realizzato con il sostegno del ministero della Cultura – direzione generale Spettacolo. All’appuntamento “lidense” sono attesi numerosi esponenti della destra, romana e non solo. Federico(Imagoeconomica).