Maria Montessori La nouvelle femme è il film femminista e femminile che serviva Jasmine Trinca vibrante

(Di giovedì 26 settembre 2024) E in principio fu la femmina. La– in italiano– è ilche. Non tanto per il sempiterno e logoro parallelismo con il presente, quanto invece proprio per capire lo sprofondo da cui le donne (e gli uomini) provengono nell’appena ieri e cosa accadeva 125 anni fa a Roma alla terza donna italiana laureata in medicina, ovvero(nelinterpretata da). Co-titolare assieme al compagno dell’istituto ortofrenico (pedagogico) dove si aiutano i bimbi “deficienti”, nonostante la tenacia e i successi nel suo lavoro,è ancora ombra, seconda linea, sfondo rispetto al dottore maschio. È nell’istituto romano che arriva Lily D’Alengy (Leila Bekhti), gran signora e intrattenitrice dei salotti parigini, a cui è stata riconsegnata dalla madre morta la figlia che teneva nascosta.