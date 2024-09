Leapmotor T03 arriva dalla Cina per conquistare l' Europa

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) LaT03 rappresenta una novità assoluta nel mercato dell'auto italiano: è una citycar elettrica sviluppata ine prodotta a Tichy (Polonia) negli stabilimenti di Stellantis, che possiede anche il 51% della joint-venture europeaInternational. Con questa partnership il Gruppo franco-italo-americano intende vendere in tutto il mondo,esclusa, vetture moderne a prezzi contenuti.è una delle aziende cinesi leader in campo tecnologico e vanta la più rapida crescita nel settore dei veicoli elettrici; la sua offerta entrerà in competizione con i marchi cinesi già presenti in, completando il portafoglio attuale di Stellantis che conta quattordici marchi. Un'auto pensata per i giovani A livello pratico, le autoverranno vendute nella rete di concessionarie Stellantis e quindi entro fine dell'anno saranno disponibili in 350 punti vendita.