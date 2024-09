La grande arte nata ad Ancona raccontata dal prof Bersaglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Laad‘spiegata’ come fosse un romanzo. Prende il via oggi (ore 17) al Museo Archeologico un interessante ciclo di incontri che avrà come protagonista ilessor Rodolfo, non nuovo a iniziative del genere. Si inizia con ‘Olivuccio e i frescanti transitati per’, e si prosegue il 17 ottobre con ‘Nicola di Maestro Antonio e il rinascimento ad’, il 30 ottobre con ‘Tiziano, la verità iconologica della Pala Gozzi’ e il 14 novembre con ‘Lorenzo Lotto, daa Loreto’. Abile divulgatore,sottolinea che "gli incontri avranno un approccio fortemente narrativo, coinvolgente. Lo scopo è fare capire quanto ricca e importante fosse un tempo la città, anche come luogo di ‘attraversamento’ per molti grandi artisti.