Il medico il pilota e il giornalista | tutti e cinquanta gli uomini che hanno violentato Gisele Pelicot

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una lista di orrore lunga 50 nomi. Gliaccusati di aver, 71 anni, drogata dal marito Dominique, sono finalmente stati rivelati. Tra questi, alcuni volti noti: un para, une un. La vicenda sconvolge la Francia, soprattutto per il coinvolgimento didi diverse età e professioni,colpevoli di aver abusato di una donna incosciente nella sua abitazione di Mazan, in Provenza.Leggi anche: Francia, le parole di Dominiquein tribunale: “Ho drogato mia moglie e l’ho fatta violentare da 50La testimonianza di DominiqueDominique, arrestato nel 2020 dopo una denuncia per molestie in un supermercato, ha aperto le porte del suo inferno personale agli inquirenti.