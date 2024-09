I migliori bar d' Italia secondo Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 26 settembre 2024) Traguardo importante quello della guida Bar d’del, che arriva alla sua venticinquesima edizione. Nozze d’argento per l’unica mappa nazionale che fotografa leinsegne della Penisola, in un viaggio accompagnato, fin dagli esordi, dallo storico partner illy. Bar d’2025. I numeri e i premi La guida quest’anno raccoglie 1110 insegne, valutandole in Chicchi e Tazzine: i chicchi vanno a giudicare la qualità del caffè (inteso come bevanda), dalla selezione all’estrazione al servizio, mentre le tazzine sintetizzano il giudizio complessivo sul locale (qualità e varietà dell’offerta, servizio, ambiente). Oltre 100 i nuovi ingressi, con novità anche nel podio dei Tre Chicchi e Tre Tazzine, il punteggio massimo conferito.