Gruppo svedese acquista il Siena Calcio | Darà ulteriore solidità al progetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Abbiamo dato il benvenuto al nuovoche farà parte della societàFc, ricevendone i rappresentanti in Palazzo Pubblico e portando loro il saluto istituzionale della città e della comunità sportiva”. Lo scrivono in una nota il sindaco diNicoletta Fabio, il vicesindaco Michele Capitani e l’assessore allo sport Lorenzo Loré salutando i rappresentanti Jonas Bodin, Fredrik Dahlin e Patrick Englund delche ha acquisito la maggioranza del, squadra diche milita in serie D.