Gambero rosso i migliori bar | a chi vanno i tre chicchi in Puglia Conferme e novità

(Di giovedì 26 settembre 2024) Di seguito il comunicato: Svela un panorama sempre più variegato e dinamico del mondo dei bar italiani la 25° edizione della Guida Bar d’Italia del, realizzata sempre in collaborazione con illycaffè. “La guida che dà i voti al locale più amato dagli italiani“, come recita lo storico claim che la accompagna ormai da diversi anni, fotografa la profonda trasformazione vissuta dal settore per adattarsi ai cambiamenti della società e alle nuove abitudini di consumo, confermando il bar italiano come centro della socialità, un palcoscenico per vivere esperienze uniche e un presidio fondamentale per la comunità. Il caffè resta il protagonista indiscusso, nel classico binomio espresso e cornetto, che restituisce l’immagine della sosta veloce al bancone, e in un’offerta che si è arricchita di proposte creative e ricercate.