Equitazione Arborea ospita il Sardegna Endurance Festival 2024

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tutto pronto presso le strutture dell’Horse Country Resort diper il. Spazio al Campionato Europeo Under 21 e al Mondiale riservato ai giovani cavalli in una competizione che vedrà ai nastri di partenza 138 atleti e 153 cavalli in rappresentanza di 29 nazioni. Si tratta della decima edizione iridata riservata ai giovani cavalli a titolo individuale e la prima a squadre per la disciplina dell’introdotta nel 2011. Di seguito la composizione della squadra italiana.