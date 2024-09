Cosa sono i Freak Offs di Diddy e perché c’erano migliaia di boccette di olio per bambini?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 26 settembre 2024) Con l’arresto divenuti alla luce anche i suoi, ovvero degli after party segreti e illegali che organizzava in seguito ai White Party, feste a cui partecipavano molte star di Hollywood e dell’industria musicale americana. Il rapper, a un certo punto della festa, annunciava che era l’ora di mettere ia nanna (“airesta solo un’ora“). Era lui infatti a decidere quando i White Party finivano e iiniziavano. Ed erano durante questiche venivano utilizzati tutti gli oggetti sequestrati dalla polizia dopo le perquisizioni fatte nella sua villa. Fra questi oltre millediJohnson per, centinaia di giocattoli s3ssuali, armi e molta GHB, la così chiamata droga dello stupr0. footage ofhurrying up his guests for one of hispic.twitter.