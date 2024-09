Coppa Italia Palermo in trasferta a Napoli | l’omaggio a Maradona | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Questa sera si terrà la partita difra, valida per il sedicesimi di finale del torneo. I rosanero, presenti in città, hanno voluto porgere il loro omaggio a Diego Armando. Una delegazione guidata dal direttore sportivo Morgan De Sanctis, che ha vestito la maglia dei partenopei dal 2009 al 2013 (175 presenze), si è recata presso i quartieri Spagnoli per rendere omaggio al murale dedicato a Diego Armando. Ilha lasciato una maglia numero 10 con il cognome “”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daF.C. Official (@fficial) L'articoloinCalcioWeb.