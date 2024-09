Coppa Italia il Monza batte 3-1 il Brescia e vola agli ottavi contro il Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)– Vince ililnel derby lombardo di. Finisce 3-1, risultato che permette alla squadra di Alessandro Nesta di accederedi finale, prossimo avversario il. La partita è stata decisa nei primi dieci minuti iniziali dalle reti di Kyriakopoulos e Pessina . Poi il tris di Caprari su rigore e per ilrete della bandiera di Nuamah nel secondo tempo. Prima vittoria stagionale di Nesta che riceve ottime notizie da Martins jr, autore dell'assist per Kyriakopoulos chedi sinistro inbalzo, nulla può l'incolpevole Andrenacci. Sette minuti dopo raddoppio dei brianzoli con Pessina di testa, mentre ilsembra non saper reagire. Al 40' arriva il tris delsu rigore dato per un fallo di Papetti su Maric.