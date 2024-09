Cento anni fa nasceva Marcello Mastroianni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alla fine di settembre del 1924, a Fontana Liri, un comune della Ciociaria al confine tra Lazio e Campania,Mastroi, ancora oggi considerato uno degli attori italiani più celebri a livello mondiale. Più precisamente, Mastroiè venuto al mondo il 26 settembre, ma è stato registrato all’anagrafe solo due giorni dopo, il 28 settembre. Per questo molti considerano come sua data la prima, altri, invece, fanno riferimento alla seconda, quella ufficiale. Mastroisi è spento il 19 dicembre 1996 a Parigi. Oggi le sue spoglie riposano nel cimitero del Verano. Il ricordo Il 28 settembre, alle ore 21.15 su Sky Cinema, si potrà vedere ‘mio’, in onore diMastroi. Sarà disponibile anche la visione in streaming su NOW e quella on demand.