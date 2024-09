Caso piscina comunale Incaricato un ingegnere per valutare la situazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 26 settembre 2024 – Il Comune fa un passo in avanti importante per la possibile riapertura del settore invernale dellainvernale di via Cimabue. In seguito alla relazione eseguita dallo studio Zambonini-Lucchesi, dove si evidenziava la necessità di effettuare una serie di lavori tampone in seguito alla verifica statica e sismica dell’impianto, l’ente ha dato un incarico all’Paolo Cardelli, con studio a Ponte Buggianese, per risolvere la questione.