Bergamo incontra Sergio Della Pergola autore di Essere ebrei oggi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’Associazione Italia–Israelee Har Sinai Associazione per l’ebraismo progressivo die Brescia hanno organizzato l’incontro per lunedì 30 maggio alle 17 alla Sala Associazione Bergamasca Bridge in via dei Cappuccini 13 a. IL CONVEGNO Il convegno dal titolo “Israele sotto attacco: la guerra contro lo Stato ebraico e la sua crisi interna” vedrà come protagonista il Prof.del libro “”, una delle massime autorità nel campo dell’ebraismo mondiale.è professore emerito all’Università di Gerusalemme, specializzato in demografia dell’ebraismo nel mondo. Ha scritto innumerevoli saggi ed articoli su demografia, migrazioni, identità ebraica e sulle popolazioni israeliana e palestinese.