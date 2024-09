Atp Pechino 2024 | Sonego cede in rimonta a Mannarino e va fuori all’esordio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Terza sconfitta consecutiva al primo turno per Lorenzo, che prosegue nella sua stagione altalenante e per il momento non sembra riuscire a ritrovare quel livello che gli aveva permesso di vincere il titolo a Winston-Salem. Il tennista azzurro è stato sconfitto inda Adrianal debutto nell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI 1-6 6-2 6-3 il punteggio dell’incontro, chesembrava avere in mano dopo il primo set e che invece gli è sfuggito, con il francese che ha potuto festeggiare dopo due ore di gioco. Se il parziale d’apertura è stato a senso unico, negli altri due è statoad essere superiore, dimostrando grande solidità al servizio e riuscendo a trovare le contromisure al gioco di Lorenzo.