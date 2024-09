Arrivano gli Orion gli occhiali di Zuckerberg per la realtà aumentata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Meta ha recentemente svelato una serie di novità durante un evento atteso dagli appassionati di tecnologia, mettendo in evidenza le sue ultime innovazioni nel campo dellavirtuale,e dell’intelligenza artificiale. Tra le novità principali, il lancio del Meta Quest 3S, un visore dimista che amplia la popolare linea Quest. Il dispositivo mantiene le funzionalità chiave del suo predecessore, come il passthrough a colori e il potente processore Snapdragon XR2 Gen 2, ma a un prezzo più accessibile, fissato a €329,99. Meta ha annunciato che i preordini per il Quest 3S saranno aperti a partire dal 25 settembre, mentre il lancio ufficiale è previsto per il 15 ottobre. Questo visore si rivolge a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dellamista o cercano un upgrade conveniente rispetto ai modelli precedenti.