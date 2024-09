Alluvione nel bagnacavallese | le numerso iniziative in aiuto alla popolazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Bagnacavallo (Ravenna), 25 settembre 2024. Nei territori delcolpiti dall’, pur non registrandosi più casegate, resta ancora molto da fare per ripulirle da fango e detriti. Nelle tre frazioni colpite, vale a dire Boncellino, Traversara e Villanova, tra le principali attività che vengono parallelamente portate avanti da tutte le forze in campo (coordinate dal Centro Operativo Comunale), figurano lo smelmamento canali di scolo, gli spurghi delle fognature, l’asportazione dell’acqua, la rimozione dei rifiuti e le verifiche sulle reti luce e gas, Senza ovviamente dimenticare i cantieri allestiti sugli argini. La principale criticità resta Traversara, dove proseguono le verifiche da parte dei Vigili del Fuoco sugli immobili della 'zona rossa' maggiormente colpiti e dove Italgas è al lavoro con due cantieri in via Traversara per riparare i dannirete gas.