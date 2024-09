Adesso l’Arezzo ha cambiato marcia Difesa solida e freddezza in attacco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tre vittorie consecutive, tre partite di fila senza subire gol. Oltre ai numeri, che sorridono al, capolista virtuale almeno per una notte, a certificare il trend di crescita degli amaranto c’è la prestazione mostrata contro il Gubbio. Di fronte ad un avversario di livello eche mai aveva perso fino a martedì sera, la formazione di Troise ha mostrato compattezza, ha saputo soffrire e serrare le fila, ma anche colpire al momento giusto con il cinismo delle grandi squadre. Sul piano della qualità complessiva sono stati i novanta minuti più convincenti di tutti: sopratutto nel primo tempoha sciorinato un calcio vivace, dinamico, interessante. Per la prima volta in stagione gli amaranto hanno segnato due reti ed entrambe su azione. Buoni segnali sono arrivati anche dallache, nonostante l’emergenza, ha retto.