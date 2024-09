A caccia del ladro Decine di volantini per rintracciarlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ha tappezzato la città di. Una cinquantina, sparsi nelle zone più frequentate di Empoli, centro storico in primis. Perché è lì che, con ogni probabilità, abita il destinatario del messaggio. "So che hai il mio iPhone 12 pro. L’hai rubato tu, o forse l’hai comprato da un. Si tratta di un reato. Restituiscilo o ti denuncio". Non è una minaccia ma una richiesta di aiuto, la pensata architettata dalla vittima del furto, un giovane insegnante fiorentino. Un appello disperato perché "in quello smartphone – scrive sul volantino Galileo Pini – c’è tutta la mia vita". Si è improvvisato detective, l’ingegnere meccanico 28enne residente a Firenze, che grazie alla tecnologia è stato in grado di mettersi sulle tracce del. Da qui la scoperta: il cellulare era finito a Empoli. Ed è da lì che Pini ha cominciato ad affiggere i