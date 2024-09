Uomini e Donne 2024 il ritorno di Ida | sono molto serena Mario è venuto da me ma… | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ida Platano è tornata aper raccontare la sua estate e come è finita con l’ex corteggiatore. Ecco le sue parole nelTv. Ida Platano a: “Sto bene,da me mastata chiara” Aè tempo di ritorni come quello di Ida Platano. La ex corteggiatrice e tronista ha raccontato comestati i suoi ultimi mesi e la serenità ritrovata dopo la conoscenza finita male con l’ex corteggiatore. «, ho cercato di fare tantissime cose con mio figlio, poi la vita, le cose ti portano a fare delle scelte. Sto bene,soprattutto, mi sto concentrando su me stessa, cosa che non ho mai fatto. Ho questa passione per la palestra, mi aiuta tanto. Venire qui è casa, mi mette sempreci tengo davvero tanto a voi» – dice Ida con le lacrime agli occhi.