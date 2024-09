Strage famigliare di Nuoro e quella dedica di Martina Gleboni al padre che l’ha uccisa

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ha compiuto una vera e propriafamiliare, Roberto, operaio forestale diche questa mattina, all’alba, ha fatto fuoco con una pistola calibro 7,65, regolarmente detenuta, su diverse persone, uccidendone tre, la moglie e due dei loro figli, e ferendo il terzo figlio, minorenne, l’anziana madre e un vicino di casa, prima di rivolgere l’arma contro se stesso, togliendosi la vita. Ha ucciso in due diverse abitazioni,: prima in via Ichnusa, aprendo il fuoco sulla moglie quarantatreenne Giusi Massetti, con cui, stando alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato sulla via della separazione, e sulla figlia ventiseienne. Avrebbe quindi rivolto l’arma contro i figli minorenni, e in tarda mattinata sarebbe stata dichiarata la morte cerebrale del più piccolo dei due, Francesco.