Se si votasse oggi? Uragano-Trump gli ultimi sondaggi aprono scenari clamorosi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La sintesi più efficace su a che punto sia la corsa alla Casa Bianca a poco più di 40 giorni dal voto l'ha fatta il New York Times: «Kamala Harris ha colpito gli elettori nel dibattito con Donald, ma finora non è riuscita a conquistare un vantaggio decisivo nella campagna presidenziale. La gara a livello nazionale è bloccata». Conclusione: così come accaduto dopo la convention democratica di Chicago, la candidata democratica non ha goduto di un rimbalzo significativo a livello di consensi neanche dopo la sua celebrata “vittoria” nel confronto televisivo di Philadelphia del 10 settembre (quello secondodel «tre contro uno», moderato dai giornalisti di Abc). Secondo il quotidiano, infatti, Harris egodono entrambi del 47% delle preferenze a livello nazionale.