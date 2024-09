Scontri tra ultras di Genoa e Sampdoria fuori dallo stadio Ferraris | il video coi lanci di bottiglie e di fumogeni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tafferugli tra tifosi dele dellanon lontanoin vista del derby di Coppa Italia in programma questa sera. Gli ultrà si sono fronteggiati tra via del Piano e via Monticelli, vicino allo. I tifosi hanno accesoe hanno iniziato aare oggetti gli uni contro gli altri. Sul posto sono poi intervenuti polizia e carabinieri e i tifosi si sono dispersi. In vista della partita, ritenuta ad alto rischio per le tensioni degli ultimi mesi, Questura e Prefettura hanno potenziato la presenza sul territorio. Prevista anche la presenza di un elicottero in grado di effettuare riprese notturne. L'articolotradi: ilcoidie diproviene da Il Fatto Quotidiano.