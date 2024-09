Sala | San Siro ha scadenza fino al 2030 per Inter e Milan Il motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il sindaco dio Giuseppeimpone un termine entro cuidovranno costruire i rispettivi stadi. Sannon sarà più disponibile per i club prossimamente. STADIO – Giuseppe, sindaco dio, impone una data entro cui i due club dovranno costruire le rispettive strutture. Come riportato da CalcioeFinanzaha detto: «Sanha unache è giugno delquindi è chiaro che se non vogliono rimanere lì non possono presupporre che noi glielo rinnoveremo». Il Sindaco dio lancia l’allarme e spiega ildella decisione: «devono essere sicuri di averli pronti per quella data perché noi non possiamo rimanere con il cerino in mano, ma dobbiamo cercare di vendere Sanai grandi promoter dei concerti.