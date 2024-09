Roman Ermakov ha vinto a Terranuova Bracciolini la 54esima Ruota d' Oro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 25 settembre 2024 –, 20 anni il prossimo 6 ottobre, corridore russo tesserato con il Team Friuli, confermando il suo splendido momento di forma, halad'Oro, 92esima Gp Festa del Perdono, classica internazionale per Under 23, organizzata con competenza e passione dalla Futura Team e dal comune di. Gara a ritmi alti fin dalle prime battute con una lunga fuga. Selezione notevole sugli strappi valdarnesi, All'ultimo giro davanti in nove, ma undici inseguitori sono rientrati prima del muro del Monticello e dell'impennata del Valcello di Cicogna, dove Crescioli, uno dei più attesi, ha tentato l'assalto. Bagarre nell'incadescente finale, quindi sono rimasti in dieci a giocarsi la vittoria in una gara così prestigiosa.