Quali misure contro il caro-energia?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) TERNI In un’interrogazione il conigliere regionale Thomas De Luca ha chiesto alla Giunta umbra "intende mettere in campo per i problemi sollevati da Arvedi-Ast per i costi energetici e di specificare se si sia proceduto allo studio di fattibilità per la costituzione di una società mista pubblico-privata come chiesto dalla delibera di questa Aula del febbraio 2023. Ma anche se si intende procedere verso questa prospettiva o se, come affermato dal ministro dello Sviluppo economico, si stia lavorando al ricorso massiccio al nucleare e intermini e scadenze". L’assessore Michele Fioroni ha risposto che "a Terni si gioca una partita dell’Italia e dell’Europa. Il tema energetico si pone fuori dall’accordo di programma. L’ostacolo più improntate era la deroga dall’Ue per gli aiuti di Stato, ed è superato. La sfida è produrre acciaio da fonti rinnovabili.