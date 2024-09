Pronto soccorso no al posto fisso h24 Ma arrivano gli agenti che erano in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Prato, 25 settembre 2024 – Una soluzione a metà. E’ quella che è stata individuata ieri mattina durante il comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto ieri in prefettura sull’ultima violenta aggressione avvenuta alsabato sera. L’incontro era stato sollecitato energicamente dal Nursind, il sindacato degli infermieri, che da tempo chiede a gran voce l’istituzione di undi polizia(notte compresa, in quanto sono le ore più delicate) per porre un freno alle continue aggressioni ai danni dei lavoratori dele delle guardie private che prestano servizio nella struttura. L’unica soluzione percorribile al momento è stata individuata nello spostamento dei duedel presidio interno all’, fino a oggi collocato nella zona degli ambulatori, dentro al