Poiana ferita salvata dagli agenti della polizia municipale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) SAN GIULIANO TERME – Ladi San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, ha salvato un rapace da morte certa. Durante un pattugliamento in via Che Guevara più o meno in prossimità dell’intersezione con la via Aldrovandi di Sant’Andrea in Pescaiola glihanno visto un grosso volatile a bordo strada e, una volta intercettato, hanno notato che si trattava di un rapace ferito. “Quando la pattuglia, che ringrazio per aver agito prontamente, si è fermata per identificarlo ha visto che si trattava di unacon un’ala potenzialmente spezzata visto che non riusciva a volare – spiega l’assessore allaMarco Balatresi – ed immediatamente è stato contattato l’Ispettore di turno che prendeva contatti con la Lipu, che a sua volta interveniva in circa un’ora tramite una volontaria che confermava la rottura alare”.