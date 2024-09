Percorsi di Cure Palliative ed Equità di accesso il convegno all' hotel San Ranieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pisa, 25 settembre 2024 – Sabato 28 settembre all’Sandi Pisa, in via Filippo Mazzei 2, si terrà ildieddi”. La giornata di lavoro sarà aperta da Gino Gobber, presidente della Società Italiana di(SICP) che sottolinea come queste giochino un ruolo importante nella riorganizzazione del territorio e della prossimità di cura offrendo ai pazientipersonalizzati ed un approccio in equipe con il medico di famiglia. Infatti, ilaffronterà anche l’argomento della presa in carico dei pazienti con scompenso cardiaco in fase avanzata.