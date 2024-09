Pelletterie tra difficoltà e rilancio Prada e Garland pronti a partire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Venti di crisi da una parte, prospettive di nuovo sviluppo dall’altra. Il comparto della moda e di conseguenza quello delle, che sull’Amiata riguarda oltre duemila lavoratori, vive momenti di particolare fibrillazione. Le preoccupazioni più recenti hanno riguardato l’indotto Gucci, con la cassa integrazione per 320 persone che scatterà (in base all’andamento degli ordini) da qui a Natale. E in parallelo si è tornati a parlare della necessità del Distretto della pelletteria, con le richieste di Cisl e Cgil e il passo ufficiale del Comune di Piancastagnaio, che ha individuato una professionista per elaborare un progetto concreto su questo versante. Un obiettivo sostenuto in pieno anche dall’amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore, con il primo cittadino Niccolò Volpini che ha scritto ai sindacati per sostenere la sfida del Distretto industriale.