Nuoro morte cerebrale per i 2 feriti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 20.05 Nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Francesco disono cominciate le procedure di accertamento dellaper il bambino di 9 anni, rimasto gravemente ferito nella strage familiare compiuta dal padre, e anche per il vicino di casa raggiunto da colpi di arma da fuoco. In rianimazione c'è anche la madre 83enne dell'omicida che ha sparato prima di uccidersi. La donna è grave, ma i medici non disperano di salvarle la vita. L'ex moglie e la figlia sono. Ferito di striscio un altro figlio.