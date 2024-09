Mondiali ciclismo Zurigo 2024 | Italia di bronzo nella cronometro staffetta mista

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’conquista una grande medaglia di, valida per idisu strada in corso a, in Svizzera. Prova di sostanza degli azzurri, guidati al maschile da Filippo Ganna, Edoardo Affini e Mattia Cattaneo e al femminile da Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realini. Nei 53.7 impegnativi chilometri tra salite e discese,prima parte i ragazzi restano incollati all’Australia e passano il testimone alle ragazze con un ritardo di 8 secondi dalla medaglia d’oro.seconda parte le ragazze (1h13’00”53”’)reggono il ritmo delle squadre più forti e si devono inchinare all’Australia (1h12’52”) e ad una Germania (1h12’53”) resasi protagonista di un finale incredibile. I tedeschi mancano l’oro di soli 85 centesimi sfiorando una clamorosa impresa.