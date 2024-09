Mondiale per club non si trovano i soldi Solo gli arabi possono salvare Infantino Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2024)per, non sigli) Ilpercomincia a essere seriamente rischio. L’altro giorno è andato malissimo l’incontro con i broadcaster, non c’è copertura tv per l’evento, gli sponsor latitano. Che si fa? Oggidedica al tema l’apertura delle pagine sportive in un articolo a firma di Matteo Pinci che parte dalla animata discussione che andò in scena al sorteggio di Champions League. Scrive: Che il problema fosse più ingombrante di quanto si sospettasse lo hanno capito tutti il 29 agosto scorso. Quando nella Montecarlo che stava per ospitare il sorteggio della nuova super Champions League si è consumato un faccia a faccia decisamente aspro. Il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, prendeva di petto il direttore commerciale della Fifa, Romy Gai.