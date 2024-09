Mo | Netanyahu rinvia partenza per Assemblea Onu sarà domani**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tel Aviv, 25 set. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjaminhato a domani la suaper New York, dove parteciperà alla 79esima sessione dell'generale delle Nazioni Unite. Lo ha reso noto il suo ufficio mentre si intensificano gli scontri tra l'esercito israeliano e Hezbollah in Libano. "Il primo ministropartirà per il suo discorso alle Nazioni Unite domani, invece che stasera, e tornerà sabato sera", ha affermato il suo ufficio in una nota.