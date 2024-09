Malattie incurabili Bayer punta sulle nuove frontiere dell’innovazione

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) –Italia apre le porte della sua sede milanese nell’ambito della Biotech Week per un evento web tutto dedicato alle innovazioni che stanno rivoluzionando il mondo della salute.Con “Treat the untreatable” la casa farmaceutica fa il punto sugli obiettivi, più vicini e più lontani, che vuole raggiungere nella gestione e nel trattamento di patologie che oggi non sono ancora curabili. Il convegno online, mediato dalla Country Division Head Pharmaceuticals diItalia, Arianna Gregis, e dal Senior Advisor Divisione Pharmaceuticals, Salvatore Lenzo, ha avuto come ospite di eccezione Lucio Iannone, Head of Venture Investments di Leaps bycollegato da remoto dagli Stati Uniti.